Мерзлякова вступилась за екатеринбуржцев, выступающих против храма у Театра драмы

Противников строительства храма Святой Екатерины у Театра Драмы в Екатеринбурге нельзя называть "маргиналами" или "сумасшедшими". Они интеллигенция, чьи чувства были задеты, считает уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Напомним, что "скверная история" развернулась в уральской столице в 2019 году. Жители города выступали категорически против строительства храма в сквере у Театра драмы, что выливалось и в судебные разбирательства над митингующими. Храм строить не стали, но и от идеи до конца не отказались.

Власти всячески осуждали протестующий, в гордуме их неоднократно называли "сумасшедшими". А уже в этом апреле глава города Алексей Орлов во время прогулки с другим мэром припомнил историю, заявив, что на протесты съехались "маргиналы со всей страны".

Как заявила омбудсмен в интервью "Ъ-Урал", противники строительства храма были "убежденные в своей правоте, верующие люди, внутренние чувства которых были ранены". Она также отметила, что никогда бы не назвала протестующих "маргиналами".

"Мне очень запомнилось, как они вышли и взялись за руки вокруг пруда, среди них я видела только интеллигенцию. Тогда их послушали как олигархи, так и губернатор, но до подобных случаев не должно доходить: и тем, и другим надо слышать друг друга. Мне было больно слышать от интеллигентных и умных людей, когда они говорили про людей с другими взглядами плохо", — сказала Мерзлякова.

Она также отметила, что разрешить вопрос можно было бы за два дня, однако этому помешало одновременное вмешательство мэрии, резиденции губернатора и полпредства. Все три стороны имели разные позиции и не могли прийти к общему решению, что и стало ошибкой, приведшей к разгону протестующих. Мерзлякова добавила, что подобных действий никогда нельзя совершать по отношению к другим людям, предпочитая их вместо общения.