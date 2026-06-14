Трое взрослых и двое детей пострадали при пожаре в жилом доме в Самаре

При пожаре в жилой многоэтажке в Самаре пострадали пять человек.

В числе пострадавших двое детей.

Четверо в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

Канал 112 дополняет, что произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажами.

Напомним, возгорание началось в супермаркете на первом этаже дома по улице XXII Партсъезда, после чего огонь быстро распространился на верхние этажи.

Площадь пожара составляет более 200 квадратных метров.