Трое взрослых и двое детей пострадали при пожаре в жилом доме в Самаре
При пожаре в жилой многоэтажке в Самаре пострадали пять человек.
В числе пострадавших двое детей.
Четверо в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.
Канал 112 дополняет, что произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажами.
Напомним, возгорание началось в супермаркете на первом этаже дома по улице XXII Партсъезда, после чего огонь быстро распространился на верхние этажи.
Площадь пожара составляет более 200 квадратных метров.