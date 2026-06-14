Тагильчанка, прикурившая от Вечного огня, задержана сотрудниками угрозыска

Тагильчанка задержана по делу об осквернении военного мемориала - она прикурила от Вечного огня.

12 июня 2026 года 39-летняя женщина, находясь на постаменте символа воинской славы - Вечного огня, входящего в состав мемориального комплекса "Аллея Славы" в Нижнем Тагиле, в присутствии других граждан, использовала пламя Вечного огня для поджога сигареты, тем самым совершив инкриминируемое ей противоправное деяние, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.



На женщину завели дело об осквернении мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны. Она задержана, решается вопрос о предъявлении ей обвинения и об избрании меры пресечения.

Добавим, что задержание проводилось сыщиками уголовного розыска нижнетагильской полиции. Как сообщил начальник пресс службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, полицейским задержанная объяснила, что до того, как совершить этот кощунственный акт, она выпила две банки крепкого пива.