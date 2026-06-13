Путин посовещался о социально-экономическом развитии Донбасса

Президент Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Президент отметил, что к 2030 г. указанные регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей.

"Вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтёрские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии, объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель, создать на них условия для созидательной и стабильной жизни", - сказал Владимир Путин.

Высказался президент о недавно утверждённой Стратегии развития Приазовья. Она охватывает исторические регионы Донбасса и Новороссии и должна помочь расширить транспортную и туристическую инфраструктуру, вовлечь в оборот земли для сельского хозяйства, вывести на новый уровень рыбохозяйственный комплекс, ликвидировать накопленный вред окружающей среде.

"Стратегия развития Приазовья и программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии эффективно дополнят друг друга, обеспечат комплексный подход к восстановлению наших исторических регионов", - сказал Путин.

Необходимо не просто воссоздать и отремонтировать всё, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии, сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему.

"Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена", - сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.