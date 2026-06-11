Каллас могут урезать полномочия

В странах ЕС, включая Францию и Германию, обсуждают радикальную реорганизацию дипломатического ведомства ЕС под руководством Каи Каллас. Возможно, ее полномочия частично передадут Еврокомиссии и странам ЕС. Причинами являются неэффективность и структурные проблемы дисплужбы ЕС, пишет Financial Times.

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Ряд стран ЕС жалуются на дублирование функций и слабую координацию между Европейской службой внешних связей, МИДами стран и профильными структурами Еврокомиссии и Евросовета. Кроме того, Каллас часто высказывает свое личное мнение по важным вопросам в то время, когда лучше молчать. В результате это вносит напряженность в отношениях с другими странами. Однако пересмотр условий потребует единогласия всех 27 членов ЕС.

Попытки уменьшить полномочия Каллас могут быть связаны с амбициями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая усиливает свое влияние. Ранее газета Politico писала об обострении отношений между Каллас и фон дер Ляйен из-за предложения Каллас назначить экс-замглавы Еврокомисси Мартина Зельмайра в Европейскую службу внешних связей. Это усилило бы позиции Каллас, но ни одна большая страна ЕС не поддержала ее.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Каллас "удалось вызвать раздражение у всех".