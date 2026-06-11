Прокуратура Тюменской области организовала проверку после сообщений о затоплении паркинга в ЖК "Корней"

В СМИ и мессенджерах появилась информация о затоплении паркинга в жилом комплексе "Корней" в Тюмени.

В соцсетях появились видеоролики - дорогие машины скрылись под водой почти по самую крышу.

Владельцы паркинга не скрывают своего негодования. Один из мужчин, которому принадлежит мотоцикл, сообщил, что переставил мотоцикл с улицы, чтобы в нем не было ржавчины. В итоге мотоцикл полностью скрылся под водой. Владелец возмущен, что их никто не разбудил, когда стало ясно, что вода заливает паркинг.

Прокуратура Тюменской области организовала проверку с привлечением органов жилищного надзора и местного самоуправления, сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

Для оценки ситуации прокуратура Восточного административного округа Тюмени выехала на место. В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами и организациями обязанностей по содержанию прилегающей территории жилого комплекса и паркинга. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.