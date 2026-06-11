Бензовозы снова не смогли приехать в Севастополь

Бензовозы вновь не смогли приехать в Севастополь 10 июня, из-за чего новая партия QR-кодов распределяться не будет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он призвал жителей города не стоять в очередях на АЗС "ТЭС" 11 июня. Все ранее выданные коды будут деактивированы, сегодня будут сгенерированы новые.

О заправках "АТАН", где будет свободная продажа, губернатор пообещал сообщить дополнительно.

Напомним, Развожаев ввел новый порядок работы на АЗС сети "ТЭС". Теперь заправщики отпускают бензин только тем водителям, которые заранее получили QR-коды.

Дефицит топлива в Крыму и Севастополе возник на фоне активности украинских БПЛА на трассе "Новороссия". В конце мая на полуострове ввели лимиты на покупку бензина "в одни руки": топливо выдают по талонам не более 20 литров на машину, а наливать его в канистры запрещено. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация нормализуется в течение месяца.