Стоимость обучения в российских вузах за год выросла почти на 11%

Стоимость обучения в российских вузах за год выросла в среднем на 10,7%. Рост цен по сравнению с 2025 годом немного замедлился, отметили в Минобрнауки. В ведомстве напомнили, что университеты автономны в определении стоимости платного обучения, но минимальный допустимый уровень устанавливается учредителем вуза, передает "Интерфакс".

Напомним, с 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, который дал правительству РФ право устанавливать предельное количество платных мест в вузах по определённым специальностям. На 2026/2027 учебный год правительство утвердило перечень ограничений, включающий 28 направлений бакалавриата (например, архитектура, нефтегазовое дело, психология, экономика, менеджмент, юриспруденция, журналистика); 12 специальностей уровня специалитета (например, пожарная безопасность, горное дело, стоматология, перевод и переводоведение). Итого — 40 направлений. Для остальных специальностей правила не меняются: вузы самостоятельно определяют количество платных мест.