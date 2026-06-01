Макрон заявил о задержании танкера, якобы следовавшего из Мурманска

Французские ВМС задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер, якобы следовавший из Мурманска. Об этом сообщила морская префектура Франции по Атлантическому региону.

После проверки документов судно было перенаправлено до места якорной стоянки под сопровождением французских ВМС, пишет РИА Новости.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, речь идет о танкере Tagor, который якобы находится "под международными санкциями". В соцсети X французский лидер написал, что задержание судна было произведено в сотрудничестве с союзниками, в том числе с Великобританией, "в строгом соответствии с морским правом".

Это уже не первый случай задержания Францией судна под иностранным флагом, подозреваемого в принадлежности к РФ. В МИД РФ называли эти действия "разбоем ЕС в морском пространстве".