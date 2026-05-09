США вывезли обогащенный уран из исследовательского реактора RV-1 в Венесуэле

США завершили вывоз обогащенного урана из исследовательского реактора RV-1 в Венесуэле. Об этом сообщило Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA).

По информации ведомства, сотрудники NNSA и эксперты из Венесуэльского института научных исследований извлекли 13,5 кг урана из реактора. Уран упаковали в контейнер для отработанного топлива. В мае его доставили в США на специальном судне. Затем контейнер перевезли в Южную Каролину на предприятие, где занимаются хранением, дезактивацией и переработкой радиоактивных отходов. Там уран переработают в низкообогащенный материал для ядерных нужд США.

NNSA отмечает, что операция прошла совместно с Госдепом, экспертами из Великобритании и МАГАТЭ. "Безопасный вывоз урана стал сигналом о восстановлении Венесуэлы", — заявил глава NNSA Брэндон Уильямс, добавив, что обычно такая работа заняла бы годы, передает Коммерсант.

Ночью 3 января 2026 года американский спецназ похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, обвинив их в наркотерроризме. Исполняющей обязанности президента назначена Делси Родригес.