В Академическом районе Екатеринбурга прошел митинг-концерт "Парад Поколений"

В канун 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая, на берегу пруда в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга состоялся митинг-концерт "Парад Поколений". Мероприятие объединило ветеранов, участников специальной военной операции, их семьи, представителей администрации района, депутатов, общественных деятелей и духовенства, передает корреспондент Накануне.RU.

Организатором события выступила компания "РСГ-Академическое", которая развивает жилой район. Генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов направил свое приветствие участникам.

"Патриотическое воспитание начинается не с громких слов, а с простых и искренних вещей: с уважения к истории своей страны, с понимания цены мира, с благодарности тем, кто его отстоял. Именно через такие события, как сегодняшний "Парад поколений", формируется внутренняя опора человека – чувство причастности, ответственности и гордости за свою Родину", — говорится в комментарии Сергея Ланцова.

На сцене у храма Святого равноапостольного князя Владимира выступили глава администрации Академического района Николай Смирнягин, директор регионального центра патриотического воспитания имени Героя России Игорь Рудобольский, Герой РФ, член Общественной палаты Екатеринбурга Сергей Воронин, депутат Госдумы Андрей Альшерских и протоиерей Сергий Шумков.

Обращаясь к собравшимся, Николай Смирнягин отметил, что сегодня в Академическом районе проживают 33 ветерана Великой Отечественной войны, и все они окружены заботой и вниманием.

"Сегодня, в канун 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, мы завершаем целый цикл мероприятий, празднований Великой Победы. Дорогие друзья, очень хотелось бы обратиться, дорогие ветераны, но их с каждым днем становится все меньше и меньше. Сегодня в Академическом районе проживает 33 ветерана Великой Отечественной войны, и все они окружены заботой и вниманием. Мы чтим память, мы чтим подвиг советского народа, давшего нам право жить, трудиться, растить детей", - подчеркнул он.

Протоиерей Сергий Шумков поздравил всех с Днем Победы и отметил совпадение праздника с пасхальными днями.

"Христос воскресе! Мы с вами живем в пространстве Пасхи. Все наши родные и близкие, отцы и деды, которые свою жизнь отдали за нас, они сейчас вместе с Богом. Они не погибли навсегда". Священник призвал строить жизнь по христианским законам, чтобы не допустить новых войн.

Депутат Госдумы Андрей Альшерских напомнил о цене Победы: почти 28 миллионов советских граждан, из которых 14 миллионов — мирные жители, старики, женщины, дети.

"Почти половина потерь — это гражданские потери. В нашей стране был объявлен геноцид, хотели полностью стереть с лица земли Советский Союз. Мы должны об этом помнить и передавать из поколения в поколение", — сказал он, добавив, что нельзя позволить врагам переписать историю.

После праздничного шествия для посетителей мероприятия состоялся концерт. Кроме того, работала полевая кухня.