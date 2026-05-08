В Академическом районе Екатеринбурга прошел митинг-концерт "Парад Поколений"

08 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Академическом районе Екатеринбурга прошел митинг-концерт "Парад Поколений"

В канун 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая, на берегу пруда в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга состоялся митинг-концерт "Парад Поколений". Мероприятие объединило ветеранов, участников специальной военной операции, их семьи, представителей администрации района, депутатов, общественных деятелей и духовенства, передает корреспондент Накануне.RU.

Организатором события выступила компания "РСГ-Академическое", которая развивает жилой район. Генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов направил свое приветствие участникам.

"Патриотическое воспитание начинается не с громких слов, а с простых и искренних вещей: с уважения к истории своей страны, с понимания цены мира, с благодарности тем, кто его отстоял. Именно через такие события, как сегодняшний "Парад поколений", формируется внутренняя опора человека – чувство причастности, ответственности и гордости за свою Родину", — говорится в комментарии Сергея Ланцова.

Митинг-концерт &quot;Парад Поколений&quot;(2026)|Фото: Накануне.RU

Митинг-концерт &quot;Парад Поколений&quot;(2026)|Фото: Накануне.RU

На сцене у храма Святого равноапостольного князя Владимира выступили глава администрации Академического района Николай Смирнягин, директор регионального центра патриотического воспитания имени Героя России Игорь Рудобольский, Герой РФ, член Общественной палаты Екатеринбурга Сергей Воронин, депутат Госдумы Андрей Альшерских и протоиерей Сергий Шумков.

Митинг-концерт &quot;Парад Поколений&quot;(2026)|Фото: Накануне.RU

Митинг-концерт &quot;Парад Поколений&quot;(2026)|Фото: Накануне.RU

Митинг-концерт &quot;Парад Поколений&quot;(2026)|Фото: Накануне.RU

Обращаясь к собравшимся, Николай Смирнягин отметил, что сегодня в Академическом районе проживают 33 ветерана Великой Отечественной войны, и все они окружены заботой и вниманием.

"Сегодня, в канун 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, мы завершаем целый цикл мероприятий, празднований Великой Победы. Дорогие друзья, очень хотелось бы обратиться, дорогие ветераны, но их с каждым днем становится все меньше и меньше. Сегодня в Академическом районе проживает 33 ветерана Великой Отечественной войны, и все они окружены заботой и вниманием. Мы чтим память, мы чтим подвиг советского народа, давшего нам право жить, трудиться, растить детей", - подчеркнул он.

Митинг-концерт &quot;Парад Поколений&quot;(2026)|Фото: Накануне.RU

Митинг-концерт &quot;Парад Поколений&quot;(2026)|Фото: Накануне.RU

Протоиерей Сергий Шумков поздравил всех с Днем Победы и отметил совпадение праздника с пасхальными днями.

"Христос воскресе! Мы с вами живем в пространстве Пасхи. Все наши родные и близкие, отцы и деды, которые свою жизнь отдали за нас, они сейчас вместе с Богом. Они не погибли навсегда". Священник призвал строить жизнь по христианским законам, чтобы не допустить новых войн.

Митинг-концерт &quot;Парад Поколений&quot;(2026)|Фото: Накануне.RU

Митинг-концерт &quot;Парад Поколений&quot;(2026)|Фото: Накануне.RU

Митинг-концерт &quot;Парад Поколений&quot;(2026)|Фото: Накануне.RU

Митинг-концерт &quot;Парад Поколений&quot;(2026)|Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы Андрей Альшерских напомнил о цене Победы: почти 28 миллионов советских граждан, из которых 14 миллионов — мирные жители, старики, женщины, дети.

Митинг-концерт &amp;quot;Парад Поколений&amp;quot;(2026)|Фото: Накануне.RU

Митинг-концерт &quot;Парад Поколений&quot;(2026)|Фото: Накануне.RU

"Почти половина потерь — это гражданские потери. В нашей стране был объявлен геноцид, хотели полностью стереть с лица земли Советский Союз. Мы должны об этом помнить и передавать из поколения в поколение", — сказал он, добавив, что нельзя позволить врагам переписать историю.

Митинг-концерт &quot;Парад Поколений&quot;(2026)|Фото: Накануне.RU

После праздничного шествия для посетителей мероприятия состоялся концерт. Кроме того, работала полевая кухня.

Теги: Парад Поколений, Академический район, митинг-концерт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети