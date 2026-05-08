В Пермском крае скончалась замминистра ЖКХ и благоустройства

В Пермском крае скончалась заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Ольга Попова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.



Ольга Попова курировала важные вопросы, такие как управление твердыми коммунальными отходами, капитальным ремонтом в многоквартирных домах и энергосбережение.



"Она была отзывчивым и неравнодушным к чужим проблемам человеком, всегда готовым прийти на помощь и поддержать тех, кто в этом нуждался. Ее труд, преданность делу и стремление улучшить жизнь людей останутся в сердцах тех, кто с ней работал и имел счастье общаться", - говорится в сообщении.