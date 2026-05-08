Трамп поставил ЕС ультиматум по пошлинам

Президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин для ЕС, которые он собирался повысить в течение недели. Он дал Европе срок до 4 июля.

Если ЕС не выполнит свои обязательства по торговому соглашению, заключенному с США прошлым летом, то пошлины вырастут еще больше. Трамп ожидает, что к этому сроку ЕС, как и обещал, снизит пошлины на американские товары до нуля.

Торговое соглашение ЕС и США было подписано в июле 2025 года в Тернберри (Шотландия) с целью устранения дисбаланса в торговле, при котором ЕС экспортировал в США значительно больше, чем импортировал. В связи с этим Трамп поставил задачу Европе покупать американских товаров больше и стимулировать покупку американских товаров за счет снижения пошлин. Соглашение пока не утверждено Еврокомиссией и Евросоветом, что не нравится Трампу.

Намерение Трампа повысить пошлины вызвало недовольство в Европе. Некоторые политики призывают ввести ответные пошлины. Депутат Европарламента от Германии Бернд Ланге заявил, что план Трампа направлен против Германии.