08 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Мосгорсуд отменил решение о запрете портала "ЯПлакалъ"

Мосгорсуд отменил решение Чертановского районного суда Москвы о запрете к распространению в РФ информации юмористического портала "ЯПлакалъ".

"Судебной коллегией по административным делам Московского городского суда решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение, которым Чертановскому межрайонному прокурору в удовлетворении исковых требований отказано", - говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

Ранее ТАСС со ссылкой на осведомленный источник сообщал, что в Верховном суде РФ изучили дело "ЯПлакалъ" и не нашли в нем экспертизы, на основании которой мог бы быть вынесен запрет. В Роскомнадзоре сообщили, что не могут внести сайт в реестр заблокированных, так как суд первой инстанции не указал конкретные страницы с незаконным контентом.

В начале недели СМИ сообщили, что суд принял решение по "ЯПлакалъ" и еще двум ресурсам с анекдотами, поскольку на сайтах есть материалы с высказываниями, "которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности".

Сайт с приколами, анекдотами и "фотожабами" был создан в 2004 году выпускниками пермской физико-математической гимназии. С нулевых и до начала 20-х годов входил в сотню самых посещаемых ресурсов в Рунете. В 2014 и 2015 годах развлекательное сообщество "ЯПлакалъ" удостоилось "Премии Рунета" в номинации "Народное голосование" — "Сообщество Рунета", а в 2018 году — в номинации "Народное голосование" — "Интернет-проект".

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.05.2026 12:05 Мск Верховный суд не нашел основания для запрета портала "ЯПлакалъ" - источник
Ранее 06.05.2026 14:56 Мск Суд запретил распространять экстремистские материалы на сайте "ЯПлакалъ"

