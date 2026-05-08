08 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Дмитрий Пименов, Информационный центр Правительства Тюменской области

Александр Моор поздравил ветеранов войны и труда с Днем Победы

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ветеранов войны и труда с Днем Победы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с активистами регионального ветеранского движения.

"Завтрашний День Победы проходит в очень значимый Год единства народов России, объявленный президентом нашей страны. 9 Мая – самый главный праздник, который объединяет все наши народы. Это наша общая память, история миллионов семей всех национальностей и вероисповеданий. Мы бережно эту историю храним и передаем подрастающему поколению", – заявил глава региона.

Несмотря на попытки врагов России сорвать празднование Дня Победы, исходя из оперативной обстановки в Тюменской области и по согласованию с компетентными органами, принято решение о том, что шествие "Бессмертного полка" в Тюмени состоится, обрадовал участников встречи глава региона.

Председатель Тюменского областного совета ветеранов Степан Михайлович Киричук и председатель совета ветеранов Юргинского муниципального округа Тамара Владимировна Коновалова рассказали о работе ветеранского сообщества по патриотическому воспитанию и поблагодарили губернатора и правительство Тюменской области за заботу о людях старшего поколения.

"Сегодняшняя ситуация обостряет наше восприятие и того, что было в истории, и того, что происходит сейчас. Мы – наследники великого поколения победителей. Поэтому мы справимся со всеми трудностями. Поздравляю вас с наступающим праздником. Уверен, мы победим!", - обратился к ветеранам Александр Моор.

Теги: День Победы, ветеранское движение, ветераны войны и труда


