Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ветеранов войны и труда с Днем Победы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с активистами регионального ветеранского движения.



"Завтрашний День Победы проходит в очень значимый Год единства народов России, объявленный президентом нашей страны. 9 Мая – самый главный праздник, который объединяет все наши народы. Это наша общая память, история миллионов семей всех национальностей и вероисповеданий. Мы бережно эту историю храним и передаем подрастающему поколению", – заявил глава региона.



Несмотря на попытки врагов России сорвать празднование Дня Победы, исходя из оперативной обстановки в Тюменской области и по согласованию с компетентными органами, принято решение о том, что шествие "Бессмертного полка" в Тюмени состоится, обрадовал участников встречи глава региона.



Председатель Тюменского областного совета ветеранов Степан Михайлович Киричук и председатель совета ветеранов Юргинского муниципального округа Тамара Владимировна Коновалова рассказали о работе ветеранского сообщества по патриотическому воспитанию и поблагодарили губернатора и правительство Тюменской области за заботу о людях старшего поколения.



"Сегодняшняя ситуация обостряет наше восприятие и того, что было в истории, и того, что происходит сейчас. Мы – наследники великого поколения победителей. Поэтому мы справимся со всеми трудностями. Поздравляю вас с наступающим праздником. Уверен, мы победим!", - обратился к ветеранам Александр Моор.