Космонавты провели "Бессмертный полк" в космосе

Космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Андрей Федяев и Сергей Микаев провели патриотическую акцию "Бессмертный полк" прямо в космосе, поздравив россиян с предстоящим Днем Победы в Великой Отечественной войне.

На орбите космонавты Роскосмоса записали видеообращение, рассказав о членах своей семьи, вставших на защиту Родины, а также вспомнили о Кирилле Иванове – отце автора идеи "Бессмертный полк" Геннадия Иванова, с которого началась всенародная акция.

"С борта Международной космической станции вместе с "Бессмертным полком России" поздравляем всех вас с Днем Победы! Низкий поклон и вечная благодарность ветеранам, ковавшим Победу на фронте и в тылу!" – сказал космонавт, герой России Сергей Кудь-Сверчков.

Космонавты добавили, что память россиян о Великой Победе безгранична, и поздравили всех сограждан с приближающимся праздником.