Российские поезда дадут "Гудок Победы" в память о войне

Российские железные дороги проведут 9 Мая масштабную акцию "Гудок Победы". Ровно в 12:00 по местному времени машинисты всех поездов, которые находятся в пути, подадут долгий звуковой сигнал. В памятном мероприятии примут участие экипажи грузовых составов, электричек, скоростных поездов и маневровых локомотивов, сообщили в пресс-службе компании.

Эта традиция появилась на железной дороге еще в 1945 году. Тогда паровозы по всей стране начали гудеть за несколько минут до того, как диктор Юрий Левитан официально объявил о капитуляции Германии. Своей акцией современные железнодорожники почтут память героев и напомнят о событиях Великой Отечественной войны.

Сообщалось, что перед Днем Победы на всех въездах в Волгоград дорожные знаки с названием города заменили на "Сталинград". Городская администрация пояснила, что по закону Волгоград официально меняет имя на историческое девять раз в году в честь памятных дат, а уже 10 мая дорожные указатели вернут в прежний вид.