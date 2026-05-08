В Перми на фоне атак БПЛА массово задерживают и отменяют авиарейсы

На фоне действия режима беспилотной опасности и ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Перми "Большое Савино" задерживаются рейсы.

Информация опубликована на онлайн табло воздушной гавани, передает корреспондент Накануне.RU.

Отменен рейс авиакомпании "РусЛайн". Судно должно было вылететь из Перми еще 7 мая, в 18.55. Потом рейс перенесли на 14.20, 8 мая. Сейчас рейм отменен. Отменен также рейс авиакомпании "Победа", который должен был улететь в Москву, в 06.10. Также отменено прибытие рейсов из этих городов.

Задерживаются рейсы в Минск, Сочи, Махачкалу, Калининград, Санкт-Петербург, два рейса в Москву, Горно-Алтайск, Минеральные Воды. С опозданием прибудут рейсы из Сочи, два рейса из Екатеринбурга, два рейса из Москвы, Минеральных Вод, Казани, Махачкалы и Горно-Алтайска.

Причиной задержек стала как беспилотная опасность, объявленная в Перми, так и попадание украинского беспилотника в административное здание аэронавигации, что, по информации Минтранса РФ, повлияло на работу 13 аэропортов Юга России.