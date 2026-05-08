Российские ученые упростили проверку микрофлоры кишечника

Специалисты Научно-технологического института метаболического здоровья при Первом МГМУ имени И.М. Сеченова создали инновационную технологию для анализа микрофлоры. Новый метод на основе ПЦР заменит дорогое и сложное секвенирование, которое врачи используют сегодня. Разработка позволяет медикам быстро и точно подсчитывать количество бактерий, грибов и патогенов в толстом кишечнике, пишет "КП".

Главным преимуществом теста стала его скорость: пациент получит результаты уже в день обращения. При этом стоимость такой диагностики будет значительно ниже существующих аналогов. Раньше для изучения микробиоты требовались услуги биоинформатиков и большие затраты, но теперь ученые упростили этот процесс для обычных клиник.

Главный гастроэнтеролог Минздрава России Владимир Ивашкин уверен, что этот тест поможет врачам подбирать индивидуальное лечение для каждого пациента. Академик напомнил, что в кишечнике находится огромное количество иммунных и нервных клеток. Поэтому глубокое изучение микрофлоры открывает новые пути для развития персонализированной медицины в стране.

