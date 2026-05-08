В центре Курска установят памятник Леониду Брежневу

В центре Курска установят памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Поводом будет 120-летие со дня рождения советского лидера, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Куряне по праву считают Брежнева своим земляком. Его семья родом из деревни Брежнево Курского района, он сам учился в Землеустроительном техникуме в Курске, затем здесь работал и у нас же встретил свою будущую супругу на танцах", - сообщил глава региона.

Расходы на установку памятника взял на себя почетный гражданин Курской области Геннадий Дюмин (отец помощника президента РФ Алексея Дюмина и глава совета директоров фармкомпании "ФармЭко"). Проект памятника выберет на открытом конкурсе Российская академия художеств.