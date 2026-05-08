Большинство школьников не готовы к ЕГЭ - опрос

За месяц до сдачи ОГЭ и ЕГЭ большинство 9- и 11-классников чувствуют себя совсем или существенно не готовыми. Это показал опрос "Учи.ру".

Так, полностью готовы лишь 13%, частично — 31%. Последние готовы "в основном". В сумме — 44%. При этом 32% знают не более половины материала, а 24% признаются в минимальной готовности или же абсолютно не готовы. Фактически четверть выпускников провели школьные годы впустую, при более строгой оценке таких больше половины, поскольку знание лишь половины материала традиционно оценивалось на "неудовлетворительно".

Результаты интересны тем, что к ЕГЭ можно подготовиться и даже набрать неплохие баллы, толком не зная предмета, зато натренировавшись на заранее известных типах задач. Но при этом показательно, что 62% выпускников даже не осознают своих пробелов, то есть они понимают, что много не знают, но что именно — не знают сами. Это характеризует как уровень готовности выпускников, так и в целом образовательную систему, где задания на ЕГЭ далеко не всегда соответствуют школьной программе, особенно в части сложных заданий.

Характерно, что почти половина (43%) выпускников начали готовиться к ЕГЭ еще с прошлого года или с начала этого учебного года. Это совпадает с долей готовых к ЕГЭ. То есть выпускники целенаправленно в течение длительного времени готовятся к сдаче ЕГЭ, что, по мнению многих экспертов, подменило смысл образования.