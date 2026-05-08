"Аэрофлот" корректирует расписание из-за ЧП с управлением полётами на юге России

"Аэрофлот" объявил о вынужденной корректировке расписания из-за приостановки работы аэропортов на юге России. Некоторые рейсы задерживаются, другие будут отменены.

"Часть рейсов направлены на запасные аэродромы. Выполнение полётов по международным направлениям из аэропортов других регионов России продолжается, при этом возможно увеличение продолжительности некоторых рейсов", - говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее Минтранс России сообщил о попадании украинских беспилотников в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Эта структура управляет воздушным движением на юге страны. Сейчас схема управления воздушным движением в этом регионе корректируется, временно приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.