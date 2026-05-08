Сенатор призвала исключить термин "старородящая женщина"

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева считает, что термин "старородящая" нужно исключить из медицинской практики.

По ее мнению, это выражение неприятно для женщин, и в условиях гуманного отношения к беременным лучше подбирать другие формулировки. Медики могут использовать профессиональную терминологию в работе, но не должны озвучивать такие определения по отношению к будущим матерям или фиксировать их в документах. Безусловно важно учитывать физическое состояние женщины, но гуманное отношение все же должно быть приоритетом, уверена сенатор Алтабаева.

Ранее старородящими называли женщин, рожавших первенца после 24 лет. Сейчас единой позиции нет. Некоторые эксперты подчеркивают, что проблема поздних первых родов действительно существует и становится все острее, так что на это нельзя закрывать глаза. Другие акцентируют внимание на самом термине, который женщинам неприятно слышать.

В России неуклонно повышается возраст рождения первого ребенка. Сейчас он составляет более 26 лет. По мнению многих врачей, это имеет свои негативные последствия, так как чем позже роды, тем больше вероятность осложнений. К тому же здоровье с годами не улучшается.