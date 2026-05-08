В Перми отменено шествие войск Пермского гарнизона на День Победы

В Перми отменено шествие войск Пермского гарнизона, которое должно было состояться в День Победы. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Решение было принято накануне, по итогам оперативного совещания.

Как отметил губернатор, это сделано, чтобы обеспечить безопасность жителей и не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите жителей края.



"День Победы всегда был и остается символом единства и непобедимости нашего народа. Мы обязательно поздравим ветеранов и выразим им глубокую благодарность и уважение!" - заявил Махонин.

Отметим, что с конца апреля по сегодняшний день Пермь регулярно подвергается налетам вражеских беспилотников. Сегодня вражеские БПЛА атаковали промышленные площадки. Кроме того, атака была произведена накануне - пострадал один человек, а также 29 и 30 апреля.