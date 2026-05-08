В Челябинске "ЦПИ – Ариант" требует от компании экс-совладелицы холдинга почти 100 млн

В Челябинске продолжается рассмотрение иска о банкротстве ООО "Консультанты Урала". Свои требования заявил "Центр пищевой индустрии – Ариант".

Заявление появилось в карточке на сайте Арбитражного суда Челябинской области. Речь идёт о требовании 96,6 млн руб. Требования рассмотрят 24 июня без судебного заседания и вызова участников.

Организация "Консультанты Урала" принадлежит бывшей совладелице холдинга "Ариант" и дочери его основателя Александра Аристова Елене Кретовой. В апреле в отношении структуры введена процедура наблюдения.