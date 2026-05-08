СМИ: Сенатор Пушков может покинуть Совет Федерации в этом году

Один из самых медийных сенаторов Совета Федерации, глава комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков, возможно, покинет верхнюю палату парламента после выборов в Госдуму в сентябре этого года. "Ведомости" заметили, что Пушков не стал подавать документы на участие в праймериз "Единой России" в Пермском крае, от законодательного собрания которого он выдвинут в Совет Федерации. Источник издания сообщает, что на место Пушкова от региона выдвинут кого-то другого, возможно – заместителя главы ФАС Тимофея Нижегородцева, он как раз участвует в праймериз.