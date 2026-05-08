На промышленные площадки Пермского края совершен налет вражеских беспилотников
На промышленные площадки Пермского края совершен прилет вражеских беспилотников, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
В регионе продолжает действовать режим "Беспилотной опасности". Работает оперативный штаб.
"В случае включения локальных систем оповещения направляйтесь в укрытие. Укрытием считается любое помещение заглубленного пространства: подвалы и цокольные этажи домов и капитальных строений, подземные переходы и парковки, первые этажи подъездов многоквартирных жилых домов", - говорится в сообщении.