В Израиле выявлен случай заболевания хантавирусом

В Израиле выявлен первый случай заболевания хантавирусом (он же мышиная лихорадка) – инфекцией, вспышка которой произошла на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане. Правда, израильский случай, как утверждают власти, не связан с круизным лайнером, предполагается, что пациент заразился во время пребывания в Восточной Европе в течение нескольких месяцев, за помощью он обратился только по прибытии в Израиль, пишет издание Maariv.

Когда у пациента выявили симптомы заболевания, ему сделали тест на антитела к хантавирусу. Он оказался положительным, ПЦР-тест также подтвердил наличие вируса. Сейчас состояние пациента стабильное, он находится под медицинским наблюдением, но не нуждается в интенсивной терапии и даже строгой изоляции, заявили в Минздраве Израиля. Сообщается, что это чуть ли не первый за последние десять лет случай выявления хантавируса в Израиле, предыдущий случай тоже был завозным – туристы заразились во время поездки в Южную Африку.

Сообщается, что израильский турист был инфицирован европейским штаммом хантавируса, который значительно менее опасен, чем южноамериканский штамм Andes, которым заразились пассажиры и экипаж лайнера MV Hondius.

Вспышка хантавируса на судне MV Hondius продолжает вызывать обеспокоенность у органов здравоохранения во всем мире. Несколько стран работают над отслеживанием пассажиров, покинувших судно до того, как оно встало на якорь у берегов Кабо-Верде, чтобы убедиться, что у них не развились симптомы или они случайно не заразили других. На борту находится почти 150 человек из 23 стран (в том числе России). В результате вспышки вируса на борту скончались три пассажира – супруги из Голландии и гражданин Германии. Всего зарегистрировано восемь подтвержденных случаев заболевания на борту, включая пациента из Швейцарии, который госпитализирован уже в Цюрихе – после схода с борта корабля. Через три дня корабль прибудет на Канарские острова – власти Испании согласились провести проверку всех, кто находится на борту, и если признаков заболевания выявлено не будет, туристов и экипаж отпустят по домам.

Хантивирус относится к семейству вирусов, передающихся главным образом грызунами, которые выделяют вирус с мочой, фекалиями и слюной. Человек заражается, когда мельчайшие частицы из высохших выделений попадают в воздух и вдыхаются. Такое заражение может произойти во время уборки кладовой, чердака, сарая, дачного домика или любого закрытого помещения, где присутствовали мыши или крысы. Инфекция также может возникнуть после прикосновения к загрязненной поверхности, а затем к рту, носу или глазам. Укусы или царапины грызунов — еще один возможный, хотя и менее распространенный, путь передачи инфекции.

Первоначальные симптомы могут быть обманчивыми и напоминать симптомы обычного вирусного заболевания, включая лихорадку, озноб, мышечные боли, головную боль, слабость, тошноту, рвоту, диарею или боли в животе.