В Челябинске расширен список мест, где нельзя ездить на электросамокатах

"7 мая протокол Комиссии направлен в адрес операторов кикшеринга, работающих в Челябинске. Сейчас они должны внести изменения в программное обеспечение. Рассчитываем, что новые зоны запрета и ограничения скорости начнут действовать в ближайшее время", - сказал вице-мэр Дмитрий Агеев.

Запрещено движение на 29 новых участках, среди них – Театральная площадь, включая территорию вокруг театра драмы имени Наума Орлова; сквер "ЧМК"; сквер "Юбилейный". Также на 12 участках введены ограничения скорости передвижения на электросамокатах в 12 км/ч. Среди них – улица Татьяничевой от Витебской до Варненской; Тернопольская от Витебской до Смирных; Верхнеуральская от Худякова до Воровского, сообщает пресс-служба мэрии. Полный список можно посмотреть здесь.