Игорь Мартынов: 200 лет назад началась систематизация права - составление Полного собрания законов Российской империи

Сегодня исполняется 200 лет с момента начала одного из значимых проектов в истории России – составления Полного собрания законов Российской империи. В 1826 году в Санкт-Петербурге под руководством выдающегося государственного деятеля и реформатора Михаила Михайловича Сперанского началась масштабная работа по систематизации всего российского законодательства.

Проект стал поистине уникальным в мировой практике. В 45 томов первого издания вошли 30 920 законодательных актов, охватывающих период с 1649 по 1825 год. Первый том был издан 2 июня 1828 года, а последний, 45-й том, увидел свет 13 апреля 1830 года. Впоследствии работа была продолжена: вышли «Собрание второе» в 55 томах и «Собрание третье» в 33 томах, включившие законодательные акты с 1825 по 1913 год.

"Сегодня, оглядываясь на эту титаническую работу, мы можем по достоинству оценить её значение. Полное собрание законов Российской империи стало не просто сводом правовых норм, но и фундаментом, на котором строилась правовая система огромной державы. Оно обеспечило доступность и прозрачность законодательства, упорядочило правоприменительную практику и заложило основы для последующих кодификаций. Как Председатель Думы Астраханской области, я убеждён, что знание истории права, уважение к традициям законотворчества являются неотъемлемой частью работы современного законодателя. Пример Сперанского и его сподвижников напоминает нам о высокой ответственности, которая лежит на тех, кто создаёт законы. Системность, тщательность, стремление к полноте и ясности правового регулирования – эти принципы, заложенные 200 лет назад, остаются актуальными и сегодня. Мы должны помнить, что закон – это не просто инструмент управления, это основа справедливости и порядка в обществе. И труд тех, кто посвятил себя систематизации и совершенствованию законодательства, заслуживает глубочайшего уважения и благодарности потомков", - отметил председатель Астраханской областной Думы Игорь Мартынов.