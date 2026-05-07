Зарубежные военные дипломаты станут гостями парада на Красной площади

Российские власти позвали военных атташе иностранных государств на парад в честь Дня Победы. Об этом решении журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Зарубежные представители оборонных ведомств смогут лично наблюдать за торжественным проходом войск и техники на Красной площади.

Юрий Ушаков специально подчеркнул в беседе с прессой, что Кремль направил приглашения именно военным дипломатам. Участие иностранных офицеров в праздновании 9 мая станет важной частью официальной программы. Теперь представители других стран готовятся занять свои места на трибунах в центре столицы вместе с остальными гостями мероприятия.

А вот власти Челябинска изменили формат празднования 9 мая, решив отказаться от участия военной техники в торжественном марше. По словам министра культуры региона Ирины Анфаловой-Шишкиной, такие меры необходимы для соблюдения правил безопасности.