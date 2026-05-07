Пермяков, в дом которых врезался беспилотник, разместили в ПВР

После атаки вражеского беспилотника на жилой дом, по поручению губернатора Дмитрия Махонина глава Перми Эдуард Соснин организовал оперативное совещание, передает корреспондент Накануне.RU.

Все жители пострадавшего дома эвакуированы и находятся в пункте временного размещения — их обеспечили водой, горячим питанием, работает служба психологической поддержки. Жилой дом оцеплен, внутри работают специалисты — имущество под охраной, коммуникации не отключены.

Как только специальные службы завершат работу и проведут осмотр помещений, будет принято решение о допуске жильцов в свои квартиры.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что жителей пострадавшего дома планируют пустить обратно в их квартиры сегодня вечером. Минстрой и мэрия должны определить ущерб и приступить к восстановительным работам.