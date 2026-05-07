Два бывших министра обороны Китая приговорены к смертной казни за коррупцию

Два бывших министра обороны КНР Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу были признаны виновными военным судом страны в даче взяток и приговорены к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора. Суд объявил, что приговоры двум бывшим генералам будут заменены пожизненным заключением без возможности условно-досрочного освобождения через два года, передает CNN.

72-летний Вэй занимал пост министра обороны с 2018 по 2023 год. 68-летний Ли сменил Вэя на этом посту и проработал на нем менее восьми месяцев в 2023 году. В 2023 году оба были привлечены к ответственности антикоррупционным ведомством армии.

"Чистки" в рядах высших офицеров Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начались в 2022 году, были отстранены от должности 36 генералов.