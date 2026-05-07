Минобороны РФ сообщило о пролете и "пропаже" украинских дронов в небе над Латвией

ВСУ в ночь на 7 мая пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Санкт-Петербурге, заявили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, ВКС России обнаружили утром в четверг в воздушном пространстве Латвии группу из шести БПЛА.

Также в воздухе над Латвией российские средства контроля выявили два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16. Около 04:00 мск отметки пяти из шести обнаруженных БПЛА пропали в районе города Резекне на востоке Латвии. Шестой беспилотник был сбит юго-восточнее Пскова.

Экспертиза упавших обломков показала, что это БПЛА "Лютый" украинского производства, заявили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что в воздушное пространство Латвии утром 7 мая вошли несколько беспилотников, один из них упал на территории нефтебазы в городе Резекне. В результате инцидента повреждены четыре резервуара, в которых в тот момент не было нефтепродуктов. Еще один беспилотник упал на поезд. Как заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, согласно предварительным данным, в республику могли залететь дроны, "направленные с украинской стороны в сторону России".