Прокуратура Пермского края взяла на контроль устранение последствий атаки беспилотников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

По предварительной информации, сегодня в результате атаки беспилотников поврежден многоквартирный дом в Перми. Жильцы эвакуированы. В Пермском муниципальном округе повреждено административное здание, пострадавшему мужчине оказана необходимая медицинская помощь.

По поручению прокурора края Павла Бухтоярова на места для координации экстренных и оперативных служб выехали прокурор Перми Егор Шмырин и прокурор Пермского района Александр Теплых.

Напомним, ранее губернатор Дмитрий Махонин поручил главам территорий обеспечить оперативное устранение последствий в поврежденных зданиях.