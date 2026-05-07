Оперный певец подал в суд на Первый канал из-за шутки в КВН

Оперный певец Сергей Москальков подал иск к Первому каналу в Останкинский районный суд Москвы. Артиста возмутила шутка, которая прозвучала 1 мая в эфире "Высшей лиги КВН". Во время выступления команда "Error 404" назвала большое количество русских в столице минусом города. Москальков считает, что эта фраза унижает достоинство русских людей и оскорбляет его лично как представителя нации и жителя Москвы, сообщил официальный канал столичных судов общей юрисдикции.

Певец требует, чтобы суд признал высказывание порочащим честь и не соответствующим действительности. Также он хочет взыскать с телеканала 300 тысяч рублей за моральный вред. О своем решении артист сообщил 5 мая в социальных сетях, где выложил фотографию искового заявления на фоне здания суда.

На данный момент представители Первого канала и программы КВН ситуацию не прокомментировали. Официальный Telegram-канале столичных судов подтвердил, что иск уже поступил в производство.