СМИ: США приостановили миссию в Ормузском проливе из-за гнева Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп приостановил миссию "Проект Свобода" в Ормузском проливе из-за реакции Эр-Рияда, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным издания, Саудовская Аравия - ключевой союзник Вашингтона в Персидском заливе - запретила американским военным использовать свои базы и воздушное пространство.

Как заявили источники, руководство Саудовской Аравии было в гневе из-за отсутствия предварительного уведомления о запуске операции.

Ранее США на короткий период времени приостановили миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе "Проект Cвобода". Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, такое решение принято, "чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение" c Ираном.