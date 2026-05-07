Мишустин назвал радио самым удобным и доступным источником связи для россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал радио "самым удобным, надежным и доступным" источником связи для россиян.

"Во все времена радио было и остается важным источником связи, самым удобным, надежным и доступным для миллионов людей. Ежедневно тысячи радиостанций объединяют слушателей нашей большой страны, ведут диалог с аудиторией", - говорится в поздравлении председателя правительства по поводу Дня радио и профессионального праздника работников связи.

Слова Мишустина о "самом удобном и доступном" способе связи совпали с предупреждением от Минцифры России о предстоящем отключении мобильного интернета (в том числе "белого списка") и даже возможности посылать смс в Москве на 9 мая. Также власти предупредили, что в случае необходимости ограничения могут быть и 7-8 мая.