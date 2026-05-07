В июне абитуриенты смогут подать документы на факультет искусственного интеллекта МГУ

Уже в этом году состоится первый набор студентов на факультет искусственного интеллекта МГУ, передает РИА Новости со ссылкой на ректора Московского университета Виктора Садовничего.

Об открытии факультета в МГУ сообщили в апреле. На программе бакалавриата и магистратуры в этом году предусмотрено 70 мест, поступить можно, сдав экзамены по математике, информатике и физике. В университете сообщали, что ключевыми дисциплинами станут машинное обучение, разработка AGI, программирование, прикладная математика, алгоритмы, структуры данных и архитектура вычислительных систем.