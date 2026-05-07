07 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество В России
Фото: Следственный комитет РФ

СК: Карабанов потребовал 7 млн от фигуранта дела о поставках для "Калашникова"

Адвокат Александр Карабанов потребовал 7 миллионов рублей от гендиректора фирмы, на которого завели дело о мошенничестве при поставках продукции для АО «Концерн Калашников», сообщили в СУ СКР по Москве.

По данным следствия, в ноябре 2024 года генеральный директор коммерческой организации, в отношении которого расследовалось уголовное дело о мошенничестве при поставках продукции для нужд "Калашникова", обратился за юридической помощью к Карабанову. Адвокат убедил мужчину, что может повлиять на ход расследования уголовного дела и помочь в непривлечении его к уголовной ответственности через имеющиеся связи в правоохранительных органах. За это Карабанов потребовал 7 млн рублей, из которых 2 млн рублей – в качестве аванса, предназначенного якобы для передачи должностным лицам следственных органов.

Карабанову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он арестован. Ранее сообщалось, что адвоката задержали при попытке улететь в Сочи.

В разное время Александр Карабанов представлял интересы семьи полковника Дмитрия Захарченко, бизнесмена Сергея Полонского, был защитником погибшего бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в отеле, выступал адвокатом Яны Рудковской и Евгения Плющенко, семьи Жанны Фриске, владельца ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана.

Теги: карабанов, калашников, мошенничество


