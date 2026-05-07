07 Мая 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия
в россии
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Республика Тыва
Фото: t.me/khovalyg_live

Глава Тувы Владислав Ховалыг лично проинспектировал ход работ по пожаротушению в Тандинском районе, где действует один из крупных лесных пожаров

В Туве горят леса на территории Чаданского, Туранского, Шагонарского, Каа-Хемского, Тандинского и Барун-Хемчикского лесничеств. Наиболее крупные очаги локализуются в Сут-Хольском участковом лесничестве Чаданского лесничества (площадь пожара превысила 1000 га), Бурен-Бай-Хаакском (610 га), Туранском (599 га), Бай-Хаакском (182 га) участковых лесничествах. Всего, по  данным Региональной диспетчерской службы, на 8 утра 7 мая на территории Тувы действует 7 лесных пожаров на общей площади 2959 га.

Глава Тувы Владислав Ховалыг накануне лично побывал в Тандинском районе, где возгорание фиксируется ближе всего к населённым пунктам. Предварительно специалисты считают причиной пожара человеческую беспечность.

Глава Республики провел совещание с членами оперативного штаба. Специалисты доложили, что, несмотря на опасную близость очага возгорания, благодаря оперативному привлечению необходимых сил и средств угрозы ближайшим населённым пунктам – сёлам Бай-Хаак, Дурген и Сосновка - на данный момент нет. В работах по тушению участвуют 246 человек и десятки единиц техники. Специалистам приходится преодолевать сильный ветер и сложный рельеф местности. В тушении совместно с силами МЧС и региональной Авиалесоохраны принимают участие добровольные дружины, местные жители и пожарные из Хакасии. Для всех участников борьбы с огнем организован подвоз горячего питания и воды. В резерве Минлесхоза Тувы находится 105 человек и 74 единицы техники. Помощь в ликвидации лесных пожаров на территории региона оказывают более сотни сотрудников «Авиалесоохраны» Красноярского и Абаканского авиаотделений.

За минувшие сутки удалось ликвидировать один лесной пожар на общей площади 30 га в Чербинском участковом лесничестве.  Всего с начала пожароопасного сезона 2026 года в Туве зарегистрировано 36 лесных пожаров на общей площади 3978,24 га, из них 34 на землях лесного фонда и 2 - на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения (заповедник «Убсунурская котловина»).

Власти региона напоминают, что постановлением Правительства  Тувы с 15 апреля в республике действует особый противопожарный режим с полным запретом пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. При этом, с 4 мая в связи с ухудшившейся пожарной обстановкой и неблагоприятными погодными условиями введён режим ЧС в лесах на территории всего региона.

Глава Тувы Владислав Ховалыг в своих страницах в соцсетях обратился к землякам. «Прошу каждого: строго соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите природу и свои дома. Малейшая оплошность может привести к масштабным последствиям».

 

