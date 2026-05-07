В США опубликовали предсмертную записку Джеффри Эпштейна

Федеральный суд США рассекретил предположительно предсмертную записку финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Сокамерник Эпштейна Николас Тартаглионе заявил, что обнаружил листок с записью после того, как осужденный за сексуальные преступления Эпштейн – со слов сокамерника - совершил неудачную попытку самоубийства в июле 2019 года – за несколько недель до того, как его нашли мертвым в тюремной камере исправительного центра в Нью-Йорке.

В записке говорится: "Они допрашивали меня месяцами — ничего не нашли!!! <…> Что вы хотите, чтобы я сделал? — Разрыдался бы! Нет удовольствия – это того не стоит". При этом подписи в записке нет.

Записка была рассекречена после того, как на прошлой неделе газета New York Times опубликовала статью, подробно описывающую ее существование, и обратилась в суд в Уайт-Плейнсе, штат Нью-Йорк, с просьбой о ее рассекречивании.

Тартаглионе, бывший полицейский, отбывает пожизненное заключение за убийство четырех человек. Согласно федеральным документам, он обнаружил записку и Эпштейна без сознания в их камере. Когда финансиста привели в себя, он заявил руководству тюрьмы, что на него напал сокамерник. И тогда же Эпштейн утверждал, что не собирается совершать самоубийство.