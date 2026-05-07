Билет в никуда: новые уловки мошенников при покупке мест на концерты

Сотрудники МВД России предупредили о новых способах кражи денег у тех, кто планирует поход на концерт. Часто преступники ищут жертв в приложениях для знакомств. Мошенник заводит переписку, предлагает сходить вместе на популярное шоу и присылает ссылку на поддельный сайт. Эта страница полностью копирует дизайн известного сервиса. Как только человек вводит данные своей карты, преступники списывают со счета крупную сумму и сразу прекращают общение.

Также злоумышленники используют рекламу в интернете и фейковые розыгрыши призов. Они просят пользователей войти в систему через аккаунт в мессенджере, чтобы якобы получить доступ к закрытой продаже билетов. Таким образом аферисты крадут доступ к личным профилям граждан и используют их в своих целях. Полиция советует не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные на непроверенных ресурсах.

Особую опасность представляют сложные схемы с участием подставных "силовиков". В Барнауле женщина лишилась всех накоплений после звонка с приглашением на концерт. Мошенники выманили у нее код из СМС, а затем убедили, что ее счета под угрозой. Преступники заставили жертву снять все деньги и даже купили ей билет на самолет до Москвы. Женщина прилетела в столицу и лично передала все сбережения курьеру, думая, что спасает свои средства. Помните, что настоящие сотрудники полиции или банков никогда не требуют переводить деньги на "безопасные счета" или передавать их посторонним людям.

Киберполиция предупреждает еще об одной схеме мошенничества, в которой соискателям предлагают легкий заработок на размещении чужих объявлений через личные аккаунты. Суть обмана в том, что "работодатели" используют страницы обычных людей для обхода защиты сайтов, после чего учетные записи блокируют за мошенничество, а обещанную зарплату не выплачивают.