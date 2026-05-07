В России появятся клинические рекомендации по лечению лудоманов

В России будут лечить игроманов по единым клиническим рекомендациям, которые также позволят диагностировать лудоманию. Разрабатывать клинреки будет Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, передает РБК.

Лудомания или патологический гемблинг официально включена в Международную классификацию болезней (МКБ-11). Это игровое расстройство, проявляющееся онлайн или офлайн, может иметь постоянно, эпизодическое или рецидивирующее течение.

В 2025 году СМИ на основе данных Минфина сообщали, что в России около 15 млн человек имеют аккаунты в легальных букмекерских конторах, и примерно половина из них регулярно проигрывает деньги.