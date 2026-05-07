Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в рамках экологической акции «Живая память» высадил аянские ели

Акция приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организатором мероприятия выступил Хабаровский региональный филиал АО «Россельхозбанк».

Глава Хабаровска Сергей Кравчук и губернатор региона Дмитрий Демешин вместе с заместителями председателя правительства края, руководством Россельхозбанка, собственниками и руководителями крупнейших агропромышленных и пищевых предприятий региона высадили дальневосточные аянские ели на прилегающей территории арены «Ерофей».

«Символично, что накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы собрались, чтобы посадить ели в память о тех, кто защищал мирное небо над нашей головой тогда и кто защищает его сейчас. Поздравляю с наступающим Днем Победы!» – обратился к участникам акции Дмитрий Демешин.

«Экологическая акция «Живая память» – это дань уважения подвигу наших предков, тех, кто отстоял мирное небо над нашей Родиной, – отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. – Сегодня эту миссию продолжают наши воины в зоне специальной военной операции. Они, как и герои прошлого, стоят на страже нашего будущего и покоя. И мы должны помнить об их самоотверженности и делать все возможное, чтобы поддержать их. Высадка деревьев – это наш вклад в создание зеленого и цветущего края для грядущих поколений. Пусть эти деревья растут долгие годы, напоминая нам о тех, кто сражался за нас, и о тех, кто сегодня защищает нас».

Специалисты поясняют, что дальневосточная аянская ель будет расти более 300 лет на территории Хабаровского края в сложных климатических условиях Дальнего Востока. Взрослые ели достигают 18 метров в высоту. В рамках акции ее участники высадили ели и закрепили на них памятные медальоны.

Теги: сергей кравчук, экологическая акция, мэр хабаровска, акция живая память


