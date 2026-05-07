Градус растет: россияне массово переходят на водку и коньяк из-за цен

Российские магазины продали на 4,9% больше крепкого алкоголя в апреле 2026 года, чем годом ранее. Общий объем покупок составил 9,68 млн декалитров. Люди стали чаще брать водку - ее продажи выросли почти на 3%, а спрос на ликероводочные изделия подскочил сразу на 14%. Коньяк также прибавил 2% к прошлогодним показателям. Всего за первые четыре месяца года интерес к крепким напиткам увеличился на 3,6%, сообщает "Ъ".

Главной причиной такой перемены эксперты называют резкое подорожание всех видов спиртного. С начала года государство подняло минимальную цену на бутылку водки до 409 рублей, что на 17% выше прежней стоимости. Однако другие напитки подорожали еще сильнее: бренди прибавил в цене 28%, а коньяк и виски - 16%. Чтобы сэкономить, люди отказываются от легкого алкоголя. Продажи обычного вина упали почти на 2%, а спрос на фруктовые вина рухнул на 40%. При этом заводы, наоборот, сокращают производство. Выпуск крепкого спиртного в стране упал на 7,2% и составил чуть более 43 млн декалитров.

Ранее врач-нарколог Василий Шуров поставил под сомнение официальные данные о снижении алкоголизма в России, назвав их результатом сокращения диспансеров и врачей, а не реальным улучшением ситуации. По его словам, количество алкомаркетов и объемы производства спиртного только растут, а дети начинают пробовать алкоголь уже в 12 лет, при этом проводить профилактику в школах мешает бюрократия.