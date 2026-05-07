Сергей Кравчук на открытии мемориальных досок героям СВО в Хабаровске подчеркнул связь поколений русских воинов

Накануне в Хабаровске торжественно открыли мемориальные доски памяти участников СВО - старшего лейтенанта Александра Горленко и младшего лейтенанта Ивана Оковита. Памятные знаки появились на фасаде Экономической гимназии, в которой учились герои. В торжественной церемонии принял участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Также участниками мероприятия стали родные и близкие бойцов, педагоги и ученики гимназии.

«Связь поколений - нерушима: сквозь десятилетия она соединяет подвиг героев Великой Отечественной войны и доблесть участников специальной военной операции. Как в 1941–1945 годах, так и сегодня наши воины стоят на страже будущего России. Мы свято чтим память отцов и дедов и с гордостью смотрим на тех, кто сейчас защищает интересы Отечества. Увековечивание имен героев, отдавших жизнь за суверенитет и безопасность нашей Родины, - это наш долг. Александр Горленко и Иван Оковита проявили исключительное мужество и верность воинскому долгу. Они сделали осознанный выбор в пользу защиты Родины. Их подвиг навсегда останется в памяти хабаровчан и послужит примером истинного патриотизма для будущих поколений. Низкий поклон родителям за воспитание достойных сынов России», - сказал, обращаясь к собравшимся, мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В ходе торжественной церемонии участники вспоминали о боевом пути героев.

Александр Горленко - старший лейтенант, кавалер двух орденов Мужества (один — посмертно), награжден медалями «За боевые отличия» и «За храбрость». Принимал участие в специальной военной операции с 2022 года. Погиб 20 апреля 2024 года при выполнении боевого задания в населенном пункте Новомихайловка в результате попадания вражеского снаряда.

Иван Оковита - младший лейтенант. Несмотря на наличие брони, добровольно настоял на отправке в зону боевых действий. В ходе службы неоднократно проявлял героизм в разведывательных и штурмовых операциях. Погиб 20 сентября 2024 года в бою под Кисловкой, закрыв собой сослуживца от вражеского огня. Награжден орденом Мужества (посмертно).

В ходе торжественной церемонии память героев участники почтили минутой молчания, в завершении прошло возложение цветов к мемориальным доскам.

В Хабаровске в преддверии Дня Победы проходит множество патриотических мероприятий, которые продлятся до 13 мая.