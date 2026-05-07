На Украине оправдали депутата Рады, сбившего человека насмерть

Житомирский районный суд оправдал депутата Рады от партии "Батькивщина" Андрея Николаенко, сбившего человека насмерть на огромной скорости.

Случай произошел 3 ноября 2023 года в Житомирской области. Погибшей оказалась 18-летняя девушка-сирота, которая переходила дорогу в неположенном месте. При этом Николаенко, как установило следствие, "летел" на скорости до 160 км/ч в пределах населенного пункта. А депутат мог избежать столкновения, если бы так не превысил скорость и вовремя нажал на тормоза. В этом случае автомобиль успел бы замедлиться настолько, что смерти удалось бы избежать.

Однако суд счел, что сторона обвинения так и не доказала, что именно огромное превышение скорости стало причиной гибели девушки и что депутат имел возможность избежать ДТП. Двоюродный брат погибшей заявил об отсутствии претензий к Николаенко, признав, что его сестра сама выбежала на дорогу в неположенном месте. СМИ не исключают, что брата "заинтересовали" признать это.

Интересно, что ранее Николаенко 22 раза (!) штрафовали за превышение скорости. Но суд не стал "мелочиться" и сосредоточился на одном-единственном факте: девушка выбежала на дорогу в неположенном месте, поэтому виновата сама. В результате вместо потенциальных 8 лет тюрьмы депутат Рады был оправдан.