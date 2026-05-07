07 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Армия и ВПК Астраханская область
Фото: duma-astrakhan.ru

Игорь Седов принял участие в открытии парты Героя в школе №64 города Астрахани

В МБОУ СОШ № 64 города Астрахани прошла торжественная церемония открытия парты Героя в честь выпускника школы Артёма Олеговича Огнева - участника специальной военной операции, посмертно награжденного медалью Суворова за мужество и отвагу.

Окончив школу, Артём Огнев поступил в автодорожный колледж. Он был старостой группы,  активно участвовал в городских мероприятиях, был волонтёром, увлекался спортом и поддерживал гандбольную команду «Астраханочка». И, несмотря на то, что в армию его не призвали, Артём решил защитить Родину и в мае 2025 года подписал контракт. После ранения он вернулся в строй.  В августе 2025 года уйдя на очередное задание, он пропал. 18 сентября 2025 года Артёма похоронили на Аллее Героев Трусовского кладбища.

На памятном мероприятии присутствовали родные, друзья, одноклассники героя, школьники, педагоги, юнармейцы, а также председатель Городской Думы Игорь Седов и ветеран СВО, заместитель министра социального развития и труда Астраханской области Арсен Мутелимов.

Игорь Седов, выступая на мероприятии, поблагодарил семью Артёма Огнева за воспитание защитника, который отдал свою жизнь ради мирного будущего подрастающего поколения. Он добавил, что патриотизм сегодня не менее важен, чем в годы Великой Отечественной войны — ведь борьба за будущее и мирное небо над головой продолжается.

Участники памятного мероприятия почтили память героя минутой молчания.

Теги: игорь седов, участник сво, школа астрахани, торжественная церемония, памятная доска


