Перевозки в контейнерах из Китая в Европу через РФ выросли в марте на 45%

В марте 2026 года объем перевозок контейнеров между Китаем и Европой транзитом через Россию, Казахстан и Белоруссию вырос на 45%, передают "Известия" со ссылкой на министра транспорта РФ Андрея Никитина.

"На фоне угроз в Красном море и нестабильной работы Суэцкого канала интерес грузоотправителей к этому маршруту возрос", - пояснил министр.

Путь через Россию, Казахстан и Белоруссию для грузов из Китая в среднем составляет 12-15 дней, тогда как морской путь из-за ситуации на Ближнем Востоке сейчас занял бы 40-45 суток.

Никитин отметил, что из-за западных санкций Китай не может отправлять транзитом через Россию товары двойного назначения, технологическое и авиационное оборудование, поэтому сложная электроника, серверы, чипы и полупроводники ушли с этого маршрута, но зато активно транспортируются потребительские товары, в том числе интернет-заказы, требующие быстрой доставки.